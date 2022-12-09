Во Владимире появятся новые мусорные площадки. В Оранжевом доме рассказали о том, что не все...

Во Владимире появятся новые мусорные площадки.В Оранжевом доме рассказали о том, что не все мусорные площадки областного центра соответствуют нормам. Не везде есть козырьки, расписание вывоза отходов, подиум, на котором должны стоять контейнеры. Многие владимирцы жалуются и на состояние этих площадок, и на частоту вывоза особенно крупногабаритного мусора.Хуже всего дела обстоят в частном секторе. Многие особо не задумываясь, складируют пакеты с мусором прямо вдоль дороги.«Скоро в областном центре будут появляться новые контейнерные площадки. Не обойдут стороной и частников – там тоже появятся контейнеры, установленные по всем правилам”, - сообщил глава города Владимира Дмитрий Наумов.Данная работа будет проходить при поддержке областной администрации.Фото pxfuel.com