Спорткомплекс судился с горадминистрацией.

Во Владимире облсуд сохранил право использования дороги вокруг стадиона «Торпедо». Спорткомплекс судился с горадминистрацией.Учреждение требовало признать незаконным постановление об установлении публичного сервитута. «Торпедо» указало, что документ будет способствовать нарушению пропускного режима и снижению антитеррористической защищенности, а для прохода к жилым домам имеются другие пути. Октябрьский районный суд удовлетворил иск, но мэрия подала апелляционную жалобу.Власти сослались, что введённые ограничения на проезд ущемляют права горожан. Судья назначил экспертизу и отменил решение суда первой инстанции. Постановление признано законным.