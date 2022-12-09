Документацию нужно сдать не позднее августа 2023 года. Проектировщиков выберут 28 декабря.

Во Владимире для борцов планируют построить центр олимпийского резерва. Обладминистрация заказала проект спорткомплекса. За смету власти готовы выложить 20 млн рублей.Строительство предполагается на Большой Нижегородской. По ТЗ новое учреждение будет состоять из двух зданий. Первое - трёхэтажное, площадью 7,5 тысяч квадратных метров. В нём будет спортзал для соревнований на 500 мест, комната судей, гардероб, кафе, административные помещения, конференц-зал, кабинеты, прачечная, кладовые, мастерские и душевые, раздевалки, комнаты для приема пищи, массажа, сауна и медкабинет.Второе здание будет состоять из двух этажей. Его приспособят для временного проживания спортсменов. На прилегающей территории оборудуют парковки и открытые площадки для занятия спортом.Документацию нужно сдать в августе следующего года. Проектировщиков выберут 28 декабря.