Каждый четверг декабря, вплоть до Нового года, клиенты, пришедшие офисы г. Владимира и оплатившие все начисления за ноябрь, а также рекомендованный платеж за декабрь получают призы: яркий шоппер, праздничный продуктовый набор, перчатки и много други

Во владимирских офисах продаж и обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» раздают сувениры и подарки клиентам, которые приняли участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов и с подарками». Каждый четверг декабря, вплоть до Нового года, клиенты, пришедшие офисы г. Владимира и оплатившие все начисления за ноябрь, а также рекомендованный платеж за декабрь получают призы: яркий шоппер, праздничный продуктовый набор, перчатки и много других памятных сувениров (количество призов ограничено). При этом, каждый кто выполняет все условия акции, становится участником розыгрыша бытовой техники, который состоится в январе 2023 года.«Среди участников акции мы разыграем телевизор, умную колонку, аэрогриль и другую полезную бытовую технику. Кроме этого, мы автоматически спишем пени неплательщикам, при оплате суммы основного долга, текущих начислений и рекомендованного платежа за декабрь, кроме пени, взысканных в судебном порядке. В этом случае необходимо обратиться с письменным заявлением в офис продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс», - прокомментировала руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Афонина.Акция проводится на всей территории деятельности Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Победителей определят в каждом муниципальном районе присутствия компании. Подробная информация о сроках и условиях акции размещена на сайте .Для своевременной оплаты счетов клиенты могут обратиться в любое отделение «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимирской области, а также воспользоваться дистанционным сервисом . Информация об условиях акции размещена