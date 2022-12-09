С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177876 владимирцев.

Во Владимирской области 9 декабря выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Александровском, Муромском, Камешковском, Вязниковском и Суздальском, по 1 - в Собинском, Киржачском, Гороховецком, Меленковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177876 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49396 заболевших во Владимире, 21008 - в Ковровском районе и 19216 - в округе Муром.