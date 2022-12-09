Во Владимирской области больше не будут конвоировать в наручниках женщин и...

Во Владимирской области больше не будут конвоировать в наручниках женщин и несовершеннолетних.Официально эти устройства называются средства ограничения подвижности «Ажур».«Министерством внутренних дел Российской Федерации по результатам прошедшего 7 декабря Заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека дополнительно изучена практика применения в отдельных территориальных органах МВД России средства ограничения подвижности «Ажур».В настоящее время ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц.В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства «Ажур» руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Фото