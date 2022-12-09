Во Владимирской области будут судить женщину за снятие порчи. Александровский городской суд 22...

Во Владимирской области будут судить женщину за снятие порчи.Александровский городской суд 22 декабря рассмотрит уголовное дело местной жительницы по статье "Мошенничество в крупном размере".Летом она под предлогом снятия порчи с потерпевшей и лечения от пьянства ее сына похитила 258 000 рублей, сообщилапресс-служба Александровского городского суда."Вести"рассказывали об этом случае.Подсудимой грозит до 6 лет со штрафом.Фото https://www.pxfuel.com/