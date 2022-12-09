Во Владимирской области единственные оставшиеся жильцы аварийного дома не могут договориться с...

Во Владимирской области единственные оставшиеся жильцы аварийного дома не могут договориться с властями о переселенииВ селе Каверино Камешковского района пожилая пара, единственные жильцы аварийного дома, по-прежнему ждут переселения. Почему они отвергают все варианты, предложенные чиновниками? Мнения сторон изучил Александр Сыпченко.Стены и полы покосились. На потолке - грибок. Кругом - полная антисанитария. Квартира Шилиных в доме №9 по улице Садовой превратилась в руины. Пожилые супруги уверены: трагедия может произойти в любой момент.Михаил Шилин, житель дома №9 по ул. Садовой:- Это плесень, вот это крыша протекла, сорвало шифер, начался дождик, пришлось лесть заделывать, потому что дом аварийный, его ни одна компания не берет.Жилье здесь семья купила больше десяти лет назад. Дому - больше полувека. В 2016-ом признан аварийным. Сегодня Шилины - единственные его обитатели.- Деревянные перекрытия дома, срок жизни, срок годности - 30 лет, вот он уже гнилой. Крыша стоит, того и гляди рухнет тоже.Из-за сырости и холода Нина и Михаил Шилины постоянно болеют. Из-за плесени порой даже трудно дышать, признается женщина.Нина Шилина, жительница дома №9 по ул. Садовой:- Постоянно кашель, постоянно болеем, уже всех отселили, мы остались вдвоем, говорят постоянно: давайте переезжайте. Говорю: а как мы бросим, ну, куда? На съемную квартиру.Семье Шилиных предлагали различные варианты решения проблемы, в том числе денежную компенсацию, но люди по разным причинам отказывались. Суд обязал местные власти купить равнозначную квартиру, что и было сделано. Но и этот вариант семью не устроил. По мнению Михаила Шилина, техническое состояние дома, в котором для них приобрели квартиру, вызывает сомнения.Михаил Шилин, житель дома №9 по ул. Садовой:- Этому дому 50 лет, нет фундамента, такой же грибок, плесень, крыша на подпорках, в некоторых квартирах течет потолок.В администрации муниципального образования "Сергеихинское" заявляют:"Жить в аварийном жилье опасно, дом нужно сносить". Это и побудило чиновников подать иск о "принудительном расселении".Олег Кушаков, глава администрации муниципального образования "Сергеихинское":- Приобрели жилье, исходя из решения суда, жилье полностью соответствует всем требованиям, Шилины даже не соизволили посмотреть квартиру, хотя мы их приглашали, ведут себя вот так, мы не знаем, чего они хотят, но мы обязаны исполнить решения суда, федерального законодательства, что мы и делаем.Времени на раздумья у Шилиных осталось немного. Точку в этом споре, видимо, поставит суд.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»