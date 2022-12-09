Поисковая конница. Волонтеры отряда Лиза Алерт осваивают новые способы розыска людей. В...

Поисковая конница. Волонтеры отряда "Лиза Алерт" осваивают новые способы розыска людей. В Александровском районе прошли конные тренировки. Все подробности у Юрия Колодина.- Именно на этих лошадях волонтеры "Лизы Алерт" будут искать людей в непроходимых лесах. Конные отряды особенно эффективны в зимнюю пору.Впервые во Владимирской области проходят конные учения поисковиков. Активисты "Лизы Алерт" тренируются держаться в седле. Собственная конница должна повысить эффективность поисков пропавших без вести.Марина Дедец, региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" во Владимирской области:- Думаю это в будущем очень поможет быстрому нахождению без вести пропавших, особенно в природной среде. Сегодня здесь находятся добровольцы в основном из Владимирской и Московской области. Кто-то решил попробовать себя в роли всадника научиться именно методикам поиска на лошадях, чтобы в будущем помогать именно всадниками на поисково-спасательных мероприятиях.В густом лесу с высокой растительностью, даже зимой, пешим группам будет трудно найти человека-заявляют инструкторы. Но с высоты лошади, вполне можно разглядеть лежащие на земле предметы - одежду и личные вещи потерявшегося.Екатерина Герасименко, руководитель конного направления поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт":- Всадник находится на высоте примерно двух с половиной метра, у него увеличивается обзор в отличии от пешего поисковика, во-вторых лошадь может подсказать всаднику, если всадник внимательный, может распознать реакцию лошади, она может подсказать, что есть в высокой траве человек. Также можно выполнять задачи не только в природной среде, но и в населенных пунктах.Часто поиски начинаются с прочесывания тропинок и узких дорожек - всадник сделает это быстрее. Лошадь также может переносить на себе груз - спасательные принадлежности или еду. Самый простой способ поиска человека - работа на отклик.В отличие от машины лошадь не заглушит ответ пропавшего, а с высоты проще услышать отдаленный звук. Волонтерам-всадникам дали задание.- Ваша задача прочес и работа на отклик. О любых найденных артефактах, в том числе допустим следах, предметах одежды - докладывать в штаб.Место поиска - поле. Высокая трава, деревья, средние сугробы. Начинающим поисковикам понадобилось примерно тридцать минут чтобы найти потерявшегося.Волонтеры с большим энтузиазмом проходят обучение верховой езде и поисковым работам. Каждый говорит одно - хочется помогать в поисках пропавших людей.Мария Лалаянц, волонтер:- Мне попался видео ролик про "Вернувшиеся" как раз был связан с Лиза Алерт. Я посмотрела как теряются люди, как их ищут и прониклась этой ситуацией. И я поняла, что хочу помогать искать и детей и пожилых людей. А почему именно конное направление, всегда нравились лошади, всегда мечтала более профессионально на их учиться ездить. И так получилось то что есть такое направление в Лиза Алерт. Поэтому решила связать себя с этим.Стать членом отряда Лиза Алерт или чем-то помочь им может каждый. Все подробности на сайте организации.Юрий Колодин, Александр Чунаев Вести-Владимир