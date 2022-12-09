Во Владимирской области можно вакцинироваться от коронавируса без укола В регионе - всплеск...

Во Владимирской области можно вакцинироваться от коронавируса без уколаВ регионе - всплеск сезонной заболеваемости. Щитом против вирусов, в том числе ковида, по-прежнему выступает вакцина. В поликлиниках и пунктах массовой вакцинации привиться от коронавируса можно и назально. Слово - Ольге Яцык.Так начинается процедура назальной вакцинации против коронавирусной инфекции. Это альтернативный вариант, если укола "по старинке" не хочется. Вот и Марина решила избежать дискомфорта и пришла в первую городскую поликлинику.Марина, жительница Владимира:- Все терпимо.- Не сомневайтесь. Прививайтесь обязательно, чтобы не болеть. Она очень удобная и не нужно колоть.Медики объясняют: назальная вакцина ничем не отличается от привычной инъекции. Это капли с насадкой - распылителем. Единственное условие для выбора - чистота назальных ходов. Если проще, убедитесь, что у вас нет простуды.Анна Макарова, участковый терапевт 1-го отделения, поликлиника №1 г. Владимира:- Потому что если носовые ходы непроходимы, то смысла в введении таким путем нет. Мы используем комбинированную векторную вакцину "Гам-КОВИД-Вак". В том числе, ее назальную форму. Назальные пути введения наравне с инъекционным формируют клеточный и гуморальный иммунитет, направленный против коронавирусной инфекции.Возрастных ограничений нет. Все, кому есть восемнадцать, могут смело идти к врачу.Ольга Яцык, корреспондент:- Ну что же, сейчас я проверю на себе, как работает назальная вакцинация.- Вдохнули глубоко. Все, достаточно.- Ощущения необычные, но даже не больно.После процедуры в течение получаса за вами присмотрит врач. Назальная вакцина всегда в наличии. И желающие привиться именно таким способом есть всегда.Ольга Яцык, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”