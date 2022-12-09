Во Владимирской области на дороге Владимир-Суздаль появятся 16 остановок и 10 переходов. Об этом в...

Во Владимирской области на дороге Владимир-Суздаль появятся 16 остановок и 10 переходов.Об этом в ответе на официальный запрос ГТРК "Владимир" сообщили специалисты Упрдор Москва-Нижний Новгород.Развороты оборудуют на выезде из Владимира, за поворотом на село Суворотское, между селами Борисовское и Павловское, а также на выезде из Павловского в сторону Суздаля.Комфорт и безопасность для водителей обеспечат четыре полосы, 13 километров линий электропередач со энергоэффективными светодиодными фонарями. По современным стандартам обустроят десять пешеходных переходов и шестнадцать остановок с заездными карманами. Напомним, капитальный ремонт трассы должны закончить к 2024 году к юбилею Суздаля.