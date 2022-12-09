Как сообщают специалисты Гидрометцентра России, на европейскую часть нашей страны придет циклон,...

Как сообщают специалисты Гидрометцентра России, на европейскую часть нашей страны придет циклон, который принесет осадки и плюсовые температуры.Резкий переход приведет к трансформации осадков в мокрый снег. Специалисты предупреждают, что из-за прихода теплого воздуха возможны гололедица, заносы и туманы. Налипание мокрого снега на электрические провода и деревья — также распространённая картина при такой погоде.10-го декабря во Владимирской области восход солнца наступит в 08:39, а заход в 15:44. Днём ожидается температура от 0 до +2° , прогнозируются обильные осадки. Ночью минусовые отметки так и не вернутся. Температура будет 0°.Атмосферное давление днём - 747 мм рт. ст., а к ночи снизится до 741 мм. рт. ст.(!) МЧС предупреждает жителей региона о возможных последствиях сильного снегопада - заносах, обрывах линий электропередачи и пр. Стало известно, что Упрдор «Москва — Нижний Новгород» перевел работу своих служб на усиленный режим. Водителям напоминают о необходимости быть внимательнее на дорогах 10-го декабря. К оперативному реагированию во Владимирском регионе готовы 74 единицы специальной техники.Фото: pxfuel.com