Во Владимирской области пенсионерок обокрали под предлогом попить воды. В Камешкове задержана...

Во Владимирской области пенсионерок обокрали под предлогом "попить воды".В Камешкове задержана 34-летняя женщина цыганской народности, подозреваемая в хищении у 76-летней и 88-летней жительниц Владимира деньги и золотые украшения на сумму более 100 000 рублей.Фигурантка попадала в квартиры к доверчивым бабушкам под предлогом попить воды. Пока потерпевшие неоднократно отлучались на кухню, она воровала. По приметам полицейские установили место сбыта похищенных ювелирных изделий и частично их изъяли, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное, подозреваемая заключена под стражу. Ее проверяют фигурантку на причастность к совершению аналогичных преступлений.Фото https://www.pxfuel.com/