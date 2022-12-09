Во Владимирской области продолжается вакцинация против ковида, гриппа и пневмококка. Поставить...

Во Владимирской области продолжается вакцинация против ковида, гриппа и пневмококка.Поставить "защиту" можно в поликлиниках и пунктах массовой вакцинации. Вакцин в регионе достаточно, подчёркивают в департаменте здравоохранения. В том числе против коронавируса. Как отмечают в облздраве, привиться против ковида можно и назально. Что касается вакцин против гриппа, в наличии - "Ультрикс", "Совигрипп", а для детей - "Ульрикс Квадри".