Зимние одежда, обувь, книги и тетради. В пункт временного размещения для переселенцев из Донбасса и...

Зимние одежда, обувь, книги и тетради. В пункт временного размещения для переселенцев из Донбасса и Украины прибыл очередной груз гуманитарной помощи. На этот раз его собрали сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда. Кристина Иванова продолжит.Татьяна Герасименко раскладывает на кровати новые свитеры, достает из пакета зимнюю куртку. По размеру ли - сейчас не так важно, говорит пенсионерка. Теплых вещей практически нет - из родного Мариуполя семья женщины бежала в Россию прямо из бомбоубежища. Там они оказались 10 марта. А 11-го по дому Татьяны ударили ВСУ.Татьяна Герасименко: переселенка из Мариуполя:- Машину разбили, гараж спалили - все, что у меня было. Я как бы схватила драное пальто и то, что возле дома - галоши. Вот и все. Тяжело вспоминать. Тяжело вспоминать, потому что прожили, нажили, но, получается, все уничтожено.В пункт временного размещения на Добросельской прибыл очередной гуманитарный груз - вокруг толпа. В основном, из пенсионерок. Они разбирают зимнюю одежду, обувь, канцелярию для себя и своих детей. Последние сейчас на работе - половина из почти четырехсот переселенцев, живущих в этом ПВР уже трудятся на владимирских предприятиях. Но людям, бежавшим от войны, конечно, до сих по тяжело.Борис Беликов: начальник управления гражданской защиты г.Владимира:- Проблемы были у нас не встретить жителей, а вот по их обеспечению. Но благодаря волонтерам, жителям неравнодушным...Практически с Москвы, Ленинграда, Уфы, Тамбова...Ну, помогали волонтеры. СКЛЕЙКА. Все решается, даже я сейчас не могу сказать на что-то обратить внимание.Сегодня помощь переселенцам с Донбасса пришла от владимирского Пенсионного фонда. Там уже почти полгода на добровольных началах действует молодежный совет, который активно участвует в благотворительных акциях. Они и организовали этот сбор - уже в третий раз. Представители фонда регулярно приезжают сюда, чтобы проконсультировать новых граждан нашей страны. Помогают и нашим бойцам.Антон Курбаков: управляющий отделением Пенсионного Фонда России по Владимирской области:- На сегодняшний момент нами собрано 600 тысяч рублей, которые пошли на закупку бронежилетов, тепловизоров, медикаментов, теплых вещей для ребят, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.Последняя группа беженцев прибыла сюда в сентябре - в основном из Харьковской области и Запорожья. Большинство, конечно, хочет остаться в России. Но далеких планов все-равно пока не строят - война отучила. Сейчас, например, думают о том, как поздравить детей с грядущим Новым годом. Уже готовятся подарки и представления.Кристина Иванова, Семен Карпов, Вести "Владимир".