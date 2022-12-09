Дикие утки, обитающие на владимирских прудах перестали улетать на зиму в теплые края. Вместо этого...

Дикие утки, обитающие на владимирских прудах перестали улетать на зиму в теплые края. Вместо этого они зимуют в районе очистных, на Клязьме, где вода не замерзает. Причем компанию им составляют и другие экзотические для этого времени года животные. С уникальной зимней экосистемой познакомилась наш корреспондент Ольга Яцык.Утиные истории- в разгаре. Ответ на вопрос: где зимуют кряквы ищем вместе с профессиональным биологом Русланом Жуковым. Пробираемся сквозь заросли камыша у водоема на территории городской ТЭЦ. Здесь собрались зимовать не только кряквы, но и чирок-трескунок, хохлатая чернеть, зимородок. Это всеядные птицы, которые питаются ряской, рыбой и личинками насекомых. Даже, когда весной начинается гнездовой период, некоторые пары остаются здесь. Потому что вода теплая круглый год и еды достаточно.Руслан Жуков, биолог:- У уток очень плотный перьевой покров и к осени скапливается очень много жира. Самый главный фактор для благоприятной зимовки уток - это наличие открытого водоема. Вода открыта - пища у них будет круглый год. Беспокоиться за это жителям города не стоит.Мы проделали столь сложный путь неслучайно, так как в теплом водоеме появилась экзотика. Жители Владимира выкладывают в сеть фотографии и видео черепах, которые облюбовали местные берега. И, по видимому, эти рептилии - иностранки.- Пошли с сыном погулять на городской прудик и обнаружили в нем здоровенную черепаху. Не факт, что она была домашняя.(Видео ВК "Берегите природу! Владимирская область")Это красноухая черепаха. Ее родина - Мексика, а в наши водоемы она попала по воле человека. Люди просто выкидывают надоевших питомцев и не заботятся об их дальнейшей судьбе.Руслан Жуков, биолог:- Черепахи здесь живут, я думаю, что они здесь не размножаются. Черепаха тропическая. Но то, что они здесь обитают постоянно - это факт. Черепахи - это рептилии хищные. Питаются лягушками, мелкой рыбой, то есть, пища у них здесь постоянно имеет место быть.Красноухая черепаха - своего рода "спецназ" среди себе подобных. Очень быстрая, поэтому легко может догнать и поймать рыбу. Местные рыбаки регулярно наблюдают её весной и осенью.Геннадий Казакин, рыбак:- На бревно вылазят и греются. Некоторые достигают трех кг. Всех живцов объедают.Самое главное как для уток, так и для черепах, чтобы водоём не замерзал водоем и была пища. Тогда все шансы для комфортной жизни есть.Ольга Яцык:- В природе черепаха может прожить около десяти лет. Тогда, как в домашних условиях, ее возраст достигает тридцати. Поэтому, будьте ответственнее и не выбрасывайте братьев наших меньших на улицу. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили.Ольга Яцык, Александр Чунаев, Вести-Владимир