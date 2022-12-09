Этого события жители поселка ждали больше 20 лет. Все подробности в репортаже Веры Куликовой. До...

Этого события жители поселка ждали больше 20 лет. Все подробности в репортаже Веры Куликовой.До бассейна от школы, она единственная в Ставрово, пять минут ходьбы. Теперь ребята с первого по 11-ый класс раз в неделю будут заниматься плаванием. Открытию бассейна в поселке школьники несказанно рады!- Как часто будете сюда приходить?София Зотова, ученица 7 класса средней школы поселка Ставрово:Р- аз в неделю на физ-ре, наверное, получается. И еще, возможно, какие-то секции откроют,наверное, будем ходить.Раньше, чтобы поплавать, жителям Ставрово надо было дожидаться лета или ездить в спорткомплекс "Олимп" в Собинку. А это от поселка километров 15. Теперь все рядом, что называется в шаговой доступности. Варе двенадцать. Плаванием занимается с детства. Сейчас с удовольствием осваивает новый для себя вид спорта - аквааэробику.Варя Ионова, 12 лет:- На воде попрыгать классно. Можно каждый вечер ходить плавать.- Улыбаемся! Повторяем вместе все за мной! Все движения простые!Мы еще только все начинаем!Елена Бабкина родилась и выросла в этом поселке. Говорит очень ждала открытия бассейна. Она преподаватель физкультуры и тренер по фитнесу. Закончила курсы по акваэробике. И теперь может проводить занятия для всех ставровцев. Для этого вида спорта нет никаких возрастных ограничений.Елена Бабкина, тренер аквааэробике ФОКа в поселке Ставрово:- Бассейн ждали долго и следовательно для того, чтобы у нас была возможность не только детям, но и взрослым, я внедряю эти тренировки, внедряю этот вид тренировок , чтобы у людей не только просто спортсменов для достижения, а у любителей была возможность заниматься ходить в удовольствие.Бассейн в поселке, где живут семь тысяч человек, начали строить 25 лет назад. Потом, из-за недостатка финансирования объект заморозили. И только спустя двадцать с лишним лет благодаря федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" появилась возможность довести дело до конца. Самым активным участником этой программы и примером для других территорий стал Собинский район. Бассейн самый крупный проект этой программы. На его завершение направили около ста пятидесяти миллионов рублей. Построили за 17 месяцев.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- Ставрово - это единственный рабочий поселок Владимирской области, еще к тому же моногород, поэтому статус рабочего поселка обязывает всех хорошо трудиться и выгодно расположение этого спорткомплекса: два детских садика и школа, есть для кого строить. Рядом индустриальный парк на почти 40 предприятий и две тысячи работающих. Поэтому видим большую перспективу Ставрова и всего Собинского района.Ожидается, что бассейн будут посещать до двух тысяч человек в месяц. Особое внимание тренеры будут уделять детям. Так же в поселке планируют реконструировать основное здание ФОКа . А следующий бассейн в районе будут строить в Лакинске.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.