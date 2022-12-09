Расположат ее на родине былинного богатыря, в старинном селе Карачарове. Жилище Ильи Муромца, из...

Расположат ее на родине былинного богатыря, в старинном селе Карачарове.Жилище Ильи Муромца, из которого герой не выходил первые 33 года своей жизни, возведут по технологии двенадцатого столетия. Для создания внутреннего убранства избы будут использованы артефакты того времени, воссозданные орудия труда, посуда, одежда, вооружение, которое больше 30-ти лет по крупицам собирают участники клуба исторической реконструкции "ВАреж".Валерий Родин, руководитель клуба исторической реконструкции "Вареж":- Костюмы основных народов, которые участвовали в сложении этнического облика как Мурома, так и древнерусского государства. Этоместные племя, местные финны, славяне. И наши торговые партнеры, и наши противники - кочевники, волжские булгары, ну и гости с севера.(Видео телекомпании "Муромский меридиан")