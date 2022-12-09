Во Владимирской области выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 9 декабря. На 3 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 16 человек, накануне в больницы обратились 15

Во Владимирской области выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 9 декабря. На 3 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 16 человек, накануне в больницы обратились 15 жителей области. В лидерах по заражениям Владимир – 8 заболевших за сутки. На втором месте – Гусь-Хрустальный, там выявили 5 новых случаев. 4 заболевших в Коврове. Всего