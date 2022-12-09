ВТБ поддерживает продление программы Дальневосточной ипотеки до конца 2030 года. По оценке банка, решение будет способствовать дальнейшему развитию социального и строительного секторов ..

ВТБ поддерживает продление программы Дальневосточной ипотеки до конца 2030 года. По оценке банка, решение будет способствовать дальнейшему развитию социального и строительного секторов региона. Сегодня каждый третий ипотечный кредит в ДФО ВТБ выдает по льготной программе.С момента запуска проекта свыше 8,4 тыс. клиентов ВТБ оформили по нему ипотеку более чем на 37 млрд рублей, из них 2,3 тыс. кредитов на 11 млрд рублей – в этом году. Условиями программы могут воспользоваться семьи, в которых оба супруга не достигли 36-летнего возраста, или одинокие родители до 36 лет, воспитывающие ребенка до 19 лет. Также программа распространяется на врачей и учителей.Кредит по Дальневосточной ипотеке доступен под 2% годовых. ВТБ предоставляет дисконт к в размере 0,3 пп к ставке правительства при использовании цифровых сервисов на сделке. Таким образом, клиенты банка могут получить средства всего под 1,7%. Максимальная сумма кредита по программе составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости."Создание комфортных условий для проживания остается одним из ключевых инструментов социально-экономического развития Дальнего Востока. Во многом эту задачу выполняет Дальневосточная ипотека, позволяя клиентам улучшить жилищные условия с минимальной финансовой нагрузкой. Продление программы до конца 2030 года даст новый импульс развитию социального и строительного сегментов региона и поддержит большее количество заемщиков", - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. В ноябре банк оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объем сделок составил более 834 млрд рублей. Средний чек по итогам ноября составил примерно 4,6 млн рублей.