ВТБ обновляет ставки по накопительному счету «Сейф». Доходность для новых клиентов увеличится на 1 процентный пункт и достигнет 9% годовых. Изменения вступают в силу с 9 декабря. Повышенная ..

ВТБ обновляет ставки по накопительному счету «Сейф». Доходность для новых клиентов увеличится на 1 процентный пункт и достигнет 9% годовых. Изменения вступают в силу с 9 декабря.Повышенная ставка действует в течение первых трех месяцев для клиентов, впервые открывающих накопительный счет в банке. Доход 9% годовых ежемесячно начисляется на минимальный остаток по счету в сумме до 1 млн рублей. С четвертого месяца и далее, а также при открытии последующих счетов, ставка будет равна 5% годовых. Базовая ставка для сумм более 1 млн рублей также составит 5%.Проценты начисляются на минимальный остаток средств, размещенных на счете в течение месяца, и выплачиваются в последний календарный день этого месяца.«В конце года традиционно наблюдается высокий спрос на сберегательные продукты: в декабре вкладчики наиболее активно размещают средства на депозитах и накопительных счетах. Это обусловлено сезонными предложениями от банков, а также дополнительными выплатами от работодателей перед праздниками. Накопительный счет – гибкий инструмент, с помощью которого клиенты могут получить высокий доход на временно свободные средства и при этом иметь быстрый доступ к деньгам для покупок во время праздников», – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.За 11 месяцев 2022 года ВТБ начислил розничным клиентам свыше 400 млрд рублей в качестве процентного дохода по вкладам и накопительным счетам. В том числе более 85 млрд рублей процентного дохода получили держатели накопительных счетов банка. Наибольший объем выплат по депозитам и накопительным счетам пришелся на май – тогда клиентам было выплачено свыше 56 млрд рублей.