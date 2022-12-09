Выпущена почтовая марка в честь Героя России из Владимира Романа Кутузова. В рамках партпроекта...

Выпущена почтовая марка в честь Героя России из Владимира Романа Кутузова.В рамках партпроекта Единой России «Историческая память» вышло 10 почтовых марок из серии «Герои Российской Федерации», сообщает тг-канал "Единая Россия. Официально".Они посвящены военнослужащим, проявившим мужество, стойкость и героизм в ходе специальной операции и удостоенным звания Героя Российской Федерации посмертно:Тамерлану Ильгамову, Дамиру Исламову, Василию Клещенко, Максиму Концову, Роману Кутузову, Аймиру Миягашеву, Дмитрию Семёнову, Александру Старчкову, Адаму Хамхоеву и Олегу Шипицину. На каждой почтовой марке изображен портрет Героя РФ, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда».Фото тг-канал "Единая Россия. Официально".