Андрей Кончаловский и Василий Ливанов так и не помирились до конца.

Андрей Кончаловский и Василий Ливанов так и не помирились до конца.В 1966 году на советские экраны вышла одна из фундаментальных работ Андрея Тарковского – историческая драма "Андрей Рублев". Сценарий к фильму написал Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский. Однако мало кто знает, что он присвоил идею, которую придумал актер Василий Ливанов.87-летний Шерлок Холмс советского кино получил звание Народного артиста РСФСР на восемь лет позже своего друга, но среди коллег пользовался не меньшим авторитетом. Однажды в присутствии режиссера и сценариста он придумал отличное решение для сценария фильма "Андрей Рублев".Андрей Кончаловский взял идею на вооружение и воплотил в жизнь, что называется, за спиной у товарища. Фактически он предал своего друга детства, а Василий Ливанов навсегда затаил обиду на мэтра."Я очень страдал, когда это произошло за моей спиной",– подчеркнул Василий Ливанов в интервью Борису Корчевникову. В эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" актер также отметил, что Андрей Кочаловский извинился в итоге за подлый поступок.По словам артиста, режиссер мучался из-за такого отношения к другу девства, поэтому набрался мужества попросить прощения. Меж тем, актер до конца не простил товарища. Василий Ливанов даже сейчас уверен, что Андрей Кончаловский был искренен в своих словах.