В этот день православные по всему миру чтят память великомученика Георгия Победоносца.

В этот день православные по всему миру чтят память великомученика Георгия Победоносца.ИсторияПраздник отмечается именно 9 декабря, потому что этим числом датируется освещение храма Георгия Победоносца. Что же касается названия, то Юрий – это одна из древних форм имени великомученика.С особой важностью к празднику относились крестьяне, ведь по судебнику 1497 года они могли законно поменять помещика, если по каким-то причинам прошлый их не устраивал. Перейти в другую собственность крестьяне имели право за неделю до Юрьева дня, а также в течение недели после.ТрадицииК 9 декабря наши предки старались распрощаться со всеми долгами: народ верил, что, если этого не сделать, будущий год будет полон заемов. В этот день было принято просить у Георгия Победоносца безопасности для членов семьи и домашнего скота, ведь в окрестностях начинали гулять волки. Также люди вовсю утепляли окна, сараи и погреба, потому что суровые зимние холода были не за горами.Народные приметыНа Юрьев день народ наблюдал за явлениями природы, чтобы понять, какая погода их ждет в будущем. Если день выдавался холодным и морозным, значит такой же будет и следующая неделя. Если в праздник удалось увидеть волка, значит морозы ударят сильные.Также природа предсказывала будущий урожай. Покрытые инеем деревья сулили богатый сбор, а толстый слой снег в этот день – хороший рост травы весной.Что нельзя делать 9 декабря?В этот день возбранялась охота, в противном случае есть риск накликать беду на свою семью.Любые дальние поездки, чтобы избежать несчастья, лучше отменить. Если же такой возможности нет, за путника надо помолиться.В праздник запрещено отлынивать от работы: только тяжкий труд вызовет благосклонность святого Георгия.