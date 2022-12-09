В региональном УМВД сообщают, что за неделю на территории Владимирской области совершено 44 преступления, в которых использовались информационно-телекоммуникационные технологии. Большая

В региональном УМВД сообщают, что за неделю на территории Владимирской области совершено 44 преступления, в которых использовались информационно-телекоммуникационные технологии. Большая часть из них – дистанционные мошенничества. В полиции напоминают, что наиболее типичные схемы обмана происходят по телефону. Как правило, звонящие требуют денежных средств за непривлечение близкого родственника к уголовной ответственности или представляются сотрудниками банка и