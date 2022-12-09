Максима Галкина* публично унизили.

Максима Галкина* публично унизили.Еще весной Максим Галкин* вместе с женой и детьми удрал из России. Семья обосновалась в Израиле, откуда шоумен начал поливать грязью годами кормившую его страну. Неудивительно, что Максима Галкина* как неудачника вышвырнули с телевидения.Так, программа "Сегодня вечером" осталась без лица, а мужу Аллы Пугачевой пришлось искать замену. Выбор пал на Николая Цискаридзе, но его манера общения с гостями передачи впечатлила не всех. А шоу, по слухам, с его приходом стало падать по рейтингам.Звезду российского балета, как и ожидалось, стали сравнивать с предшественником Максимом Галкиным*. Некоторые посчитали, что со своей работой Николай Цискаридзе справляется хуже. В одном из последних интервью артист признался, что спокойно реагирует на критику, к тому же, говорит маэстро, его нельзя рассматривать как простого ведущего.Танцор уверен, что в мире у него более высокий вес в сравнении с тем же мужем Аллы Пугачевой, а потому зарубежные издания обсуждают каждое его слово."Я вообще в мире занимаю другое положение. Я не какой-то шоумен — я человек, заработавший международное признание на совсем другой орбите", – без доли стеснения сказал Николай Цискаридзе.Своим комментарием он, условно говоря, ткнул лицом в грязь своего предшественника, хотя и признался, что уважает его. Танцор показал, что в мире Максим Галкин* – никто, а статьи о нем, по его словам, не найти ни в одном солидном зарубежном издании.