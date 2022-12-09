Недавно бригад было намного меньше нормы.

Сотрудники станции скорой помощи Владимира жаловались, что у них снова имеется кадровая проблема. Ситуацию прокомментировал директор департамента здравоохранения Владимирской области Артем Осипов. Об этом пишут журналисты «».Некоторое время назад на станции была острая нехватка водителей. Количество бригад было вдвое меньше нормы. Осипов объясняет такую ситуацию тем, что после отмены коронавирусных выплат некоторые водители уволились из-за низкой зарплаты.По словам директора департамента областного здравоохранения, сегодня во Владимире на вызовы отправляются 20-22 бригады. При этом «скорая» выдерживает нужное время доезда в экстренных случаях.