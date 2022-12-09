Мусорку убрали, а свалка осталась. Жильцы дома №13 по улице Пичугина жалуются, что устали от беспорядка под окнами. Ещё летом здесь, около супермаркета, была контейнерная площадка. Ей

Мусорку убрали, а свалка осталась. Жильцы дома №13 по улице Пичугина жалуются, что устали от беспорядка под окнами. Ещё летом здесь, около супермаркета, была контейнерная площадка. Ей пользовались жители окрестных домов. По просьбе местных, её демонтировали. В соседних дворах должны вроде как появиться персональные мусорки. Но, очевидно, этого не произошло – люди по привычке продолжают