72 пациента, из них 14 детей были экстренно доставлены в больницы санавиацией Владимирской области...

72 пациента, из них 14 детей были экстренно доставлены в больницы санавиацией Владимирской области с начала 2023 годаПодразделение санитарной авиации осуществляет экстренные медицинские эвакуации пациентов из районных лечебных учреждений в специализированные отделения областных медорганизаций третьего уровня. Вертолетом санавиации эвакуировали пациентов с серьезными травмами, ожогами, с острыми состояниями при сердечно-сосудистых заболеваниях."С начала 2023 года вертолет санитарной авиации совершил 72 вылета, в том числе в районы области. Наиболее частыми направлениями являлись Муромский, Гусь-Хрустальный, Вязниковский, Ковровский и Петушинский районы. 72 пациента, из них 14 – детей были доставлены в Областную клиническую и Областную детскую клиническую больницы Владимира, а также в центры федерального значения Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов.", - рассказали в Минздраве Владимирской области.Самым маленьким пассажиром воздушного борта стала годовалая девочка из Муромского района. Самой возрастной пациенткой - женщина 86 лет из Гусь-Хрустального района. Обе пациентки были доставлены из районных медорганизаций в ОДКБ и ОКБ. Во всех случаях пациенты получили квалифицированную медицинскую помощь.Ранее мы рассказывали, пострадавшего на пожаре во Владимирской области ребенка отправили на вертолете в Нижний Новгород, подростка из Мурома в тяжелом состоянии доставили на медицинском вертолете в реанимацию ОДКБ города ВладимираФото: Минздрав Владимирской области