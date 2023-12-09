История 18-летнего юноши из Владимира всколыхнула всю область. На протяжении четырех дней - пока велись поиски пропавшего Андрея – люди молились, чтобы он оказался жив.

История 18-летнего юноши из Владимира всколыхнула всю Владимирскую область и вышла за её пределы. Четыре дня его искала по лесам почти сотня людей, а нашли, уже почти потеряв надежду. Андрея в критическом состоянии, с обмороженными ногами, сразу передали докторам. Vlad.aif. ru узнал новые подробности почти новогодней истории и нынешнего самочувствия юноши.Сложный прогнозКак уточнили в минздраве региона, Андрея с переохлаждением и обморожением доставили в Больницу скорой медицинской помощи г. Владимир 4 декабря в 21.35, поместили в реанимацию. На тот день его состояние определили как состояние средней тяжести, но «со сложным прогнозом холодового повреждения нижних конечностей».Мы связались с другом семьи пострадавшего, чтобы узнать, как сейчас себя чувствует спасённый Андрей.«Сейчас всё хорошо. Андрей разговаривает, кушает. Насколько я знаю, ноги ему спасли», — рассказал Эльчин.«Даже снега не догадался поесть, хотя хотел пить»После счастливого завершения этой истории пользователей Сети всё больше интересовало — что делал молодой человек в декабрьском лесу? Версии выдвигали разные: кто-то говорил, что парень поругался с девушкой и переживал, кто-то утверждал, что он повздорил с отцом.Эльчин уверен, первокурсник Андрей просто не справился с количеством информации на учёбе, решил освежить голову и пошёл гулять в Загородный парк.«Учеба это в наше время — это очень сложно. Слишком много информации. И часто бывает так, что на экзаменах спрашивают совсем не то, что заучил дома. Всё очень строго! И дети сейчас плохо приспособлены к выживанию — у всех на уме компьютеры да телефоны. Андрей даже снега не додумался покушать, хотя очень хотел пить!» — посетовал собеседник.Наверняка жители Владимира знают, что парк в данном случае — это номинальное название. На самом деле обширная территория представляет собой настоящую лесную зону.«И там Андрей заблудился, — продолжает Эльчин. — Сами понимаете, лес затягивает. Видимо, парень испугался, перенервничал и потерял сознание. Очнулся и позвонил маме, пару слов успел сказать, но та толком ничего не поняла — только услышала, что он ног не чувствует».По данным «Лиза Алерт», Андрей звонил не матери, а отцу, но разве теперь это вообще имеет значение? Главное — парень найден, жив.«Лисы» работали на откликПосле обращения к правоохранителям отец парня связался и с поисковым отрядом «Лиза Алерт». Там vlad.aif.ru рассказали, как шли сложные поиски.Инфогруппа владимирского добровольческого поисково-спасательного объединения начала стандартную работу: опросила родных и друзей, собрала информацию, обработала возможные свидетельства.Через сутки на горячую линию снова позвонили родители Андрея. Как уже писал Aif.ru, , но успел сказать немного — что находится в лесу, заблудился и не может встать. Потом телефон отключился, видимо, сел...«С момента пропажи человека мы анализируем имеющиеся данные, отрабатываем наиболее вероятные зоны поиска. Затем место делим на так называемые квадраты. И каждая группа — ещё её называем "лиса" — под руководством координатора работает в своём квадрате. Потом группа записывает трек — свой маршрут. Его накладывают на карту», — объяснила куратор регионального отделения поисково-спасательного отряда Ирина Салтыковская.Во время поиска Андрея «лисы» работали на отклик. Говоря простым языком, проходя заданный квадрат, через каждые 30 метров поисковики останавливались, громко кричали на три стороны и замирали, ожидая ответа пострадавшего.Зимний поиск в природной среде — очень тяжёлое испытание, признаются добровольцы, — как психологически, так и физически.На третьи сутки поисков штаб свернули, но работа шла: ребята проверяли поступающую информацию, распространяли ориентировки с фотографией Андрея в Сети.Вечером четвёртого дня организовали повторный выезд. Около 21 часа в радиоэфире прозвучало: «Мы его нашли. Живой. Нужна эвакуация». Молодого человека отыскали в Загородном парке — на стороне Областной клинической больницы — недалеко от трассы.«Не тормошить!»Всё хорошо, что хорошо кончается. Но впереди суровая зима, и вот что советует всем Иван Аникин, инструктор по оказанию первой помощи отряда «Лиза Алерт»: «При обморожении ни в коем случае нельзя, во-первых, тормошить человека, совершать резкие действия — его сердце просто может не выдержать. Во-вторых, не надо растирать пострадавшего снегом — там мы повредим кожные покровы. Необходимо как можно скорее избавиться от охлаждающих факторов: мы заносим человека в тепло, идеальная температура в такой ситуации +18 градусов. Затем аккуратно снимаем с него перчатки, обувь, оборачиваем руки и ноги флисом или шерстяной тканью. После чего даём теплый и сладкий чай. И, конечно, вызываем «скорую».Хорошо бы, если эти советы больше никому не пригодились. А Андрею остаётся пожелать скорейшего выздоровления! Ему всё же очень повезло.