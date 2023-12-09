До конца 2023 года во Владимирской области обновят три станции на железной дороге. В 2023 году...

До конца 2023 года во Владимирской области обновят три станции на железной дороге.В 2023 году закончатся работы по обустройству платформ и ремонту внутренних помещений на ст. Нижний Новгород-Сортировочный, Сейма, Каменный овраг и 435 км в Нижегородской области, а также ст. Вязники, Вековка и Бутылицы во Владимирской области.Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.Капитальный ремонт предусматривает работы по замене и обновлению оборудования, дорожного покрытия, настилов, дорожных знаков и сигнальных столбиков.Фото: pxfuel.com