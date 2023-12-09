Эксперт рассказала о происхождении названия деревни Прокудино во Владимирской области О том, что...

Эксперт рассказала о происхождении названия деревни Прокудино во Владимирской областиО том, что таит в себе название деревни Прокудино Кольчугинского района, расскажет наш постоянный эксперт - кандидат филологических наук Екатерина Кузнецова.Населённые пункты с названием Прокудино есть и в других регионах нашей страны: в Белгородской, Воронежской, Калужской, Кировской, Новгородской, Московской, Саратовской, Тульской областях. Значит название образовалось по какой-то распространённой модели, а мы знаем, что одной из самых популярных моделей является название от личного имени или от прозвища. Думаю, некторые могли слышать такое устаревший просторечный глагол напрокудить или напрокудничать. Иногда он ещё используется в значении напроказничать, набедокурить, натворить что-либо. И прозвище Прокуда с этим именно и связано.Что касается нашей деревни Прокудино, это мог быть какой-то первопоселенец, основатель деревни или его потомки. Кстати, в словаре русских народных говоров слово прокуда зафиксировано как имя нарицательное, т.е. обычное слово, которым называли выдумщика, фантазёра, изворотливого, предприимчивого человека. Значит когда-то он здесь жил, и по его прозвищу назвали его , его детей и потом саму деревню. Кстати, это не так распространено - давать название по характеру, чаще прозвище и название даётся по внешности. И можно вспомнить нашего земляка, известного русского фотографа Прокудина-Горского, в предках у которого явно был какой-то проказник, ловкий предприниматель.Ольга Слободнюк, ГТРК "Владимир"Фото: classifieds24.