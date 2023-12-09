Из трех колледжей в Муроме планируют создать одну государственную инженерно-техническую...

Из трех колледжей в Муроме планируют создать одну государственную инженерно-техническую академиюГубернатор Александр Авдеев принял решение создать Муромскую государственную инженерно-техническую академию, как новую модель учреждения среднего профессионального образования. Она будет образована путём объединения трёх муромских колледжей: промышленно-гуманитарного, индустриального и радиоэлектронного приборостроения."Муромская государственная инженерно-техническая академия будет способствовать концентрации интеллектуального потенциала, инфраструктуры и формированию производственно-образовательного комплекса, нацеленного на экономическое и социальное развитие региона. Новое учебное заведение создаётся в Муроме неслучайно. Здесь активно развиваются новые производственные площадки, высокотехнологичные производства, транспортные артерии. Наибольший удельный вес в промышленности округа (95,5 процента) занимают обрабатывающие производства, включающие в себя предприятия машиностроения и металлообработки, приборостроения", - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.В Муромской академии будут готовить 2 тысячи студентов по более чем 30 направлениям в рамках программ среднего профобразования и 20 программам дополнительного образования для отраслей «Машиностроение», «Радиоэлектроника», ИТ-технологий.В настоящее время между колледжами Мурома и промышленными предприятиями реализуется тесное сотрудничество. Проводится профориентационная работа, разрабатывается и обновляется учебная программа, на предприятиях предоставляются места для прохождения практики студентами, в том числе с возможным трудоустройством на период практики, закрепляются наставники за студентами на производстве, преподаватели и мастера производственного обучения стажируются на предприятиях.Фото: freepik.com