«Классное радио»: Карина Ломакина из Владимирской области предложила организовать новый проект для...

«Классное радио»: Карина Ломакина из Владимирской области предложила организовать новый проект для школьниковАктивистка Движения Первых Владимирской области встретилась с Владимиром Путиным. Карина Ломакина рассказала о том, что значит Движение лично для неё, своих добровольческих инициативах и проектах.Карина является создателем подкаста «О важном на равных», который посвящён ребятам с разными видами ограничения здоровья.Девушка предложила Владимиру Путину организовать трансляцию программ «Классного радио», где школьники смогут запускать собственные передачи, обсуждать волнующие темы и учиться доносить свою точку зрения до аудитории.«Я поняла, что главной моей мотивацией являются искорки в глазах людей и их искренняя улыбка, и я уверена, волонтерство и помощь людям – это моё направление», – поделилась Карина.Фото: Движение Первых | Владимирская область; freepik.com