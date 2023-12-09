Любители лыжных прогулок поселка Красное Эхо Владимирской области получат долгожданный подарок к...

Любители лыжных прогулок поселка Красное Эхо Владимирской области получат долгожданный подарок к Новому годуВ настоящее время в поселке Красное Эхо завершается монтаж системы уличного освещения вдоль лыжного маршрута. С основной частью работ подрядчики уже справились. Вдоль лыжной трассы установлены железобетонные опоры, проложена линия электропередач, смонтированы светильники, выполнено заземление. Далее специалисты приступят к пусконаладочным работам.- По сложившейся традиции на лыжной трассе в этом населенном пункте Гусь-Хрустального района проводятся массовые лыжные забеги и соревнования различного уровня. Для наших жителей и гостей это любимое место для прогулок и катания на лыжах, - рассказывает глава администрации Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин.Популярным лыжным маршрутом в поселке Красное Эхо скоро можно будет пользоваться до глубокого вечера.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области; freepik.com