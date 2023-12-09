Мощный атлантический циклон теснит аномально холодный барический максимум во Владимирской...

Мощный атлантический циклон теснит аномально холодный барический максимум во Владимирской областиМедленно, но уверенно аномальные морозы покидают регион 33. Природа уменьшает отрицательную аномалию, но вновь заставит взять в руки снеговые лопаты, предупреждают синоптики.По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 10 декабря Владимирскую область ожидают снегопады. Они будут умеренными, но местами сильными и добавят около 5-7 сантиметров снега.Температура воздуха в этот день во Владимирской области до -13 градусов днем, ночью - до минус 16 градусов.Давление будет оставаться на довольно высоком уровне 760-765 мм ртутного столба. Ветер восточный, 4м/с.Оно начнет понижаться только с началом следующей недели. Это означает, что снова пройдут снегопады и начнется постепенное ослабление морозов.Народный прогноз на 10 декабря"Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают – к потеплению...""Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым..."Фото: freepik.com