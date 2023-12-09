На каком месте в рейтинге регионов оказалась Владимирская область по отсутствию вредных...

На каком месте в рейтинге регионов оказалась Владимирская область по отсутствию вредных привычек?Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек у населения. Учитывались потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность из-за употребления спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотиками.За год в 72 российских регионах улучшилась ситуация с отказом от вредных привычек. Самый здоровый образ жизни в России по-прежнему ведет население Северного Кавказа. В лидерах — Чеченская Республика, республики Дагестан и Ингушетия.Владимирская область по результатам прошлого года занимает 37-е место. Рейтинговый балл в 2022 году составил 59,7, тогда как в 2021 году — 54. По информации Владимирстата, 11,6 % жителей региона бросили курить, 69 % — никогда не курили.Жители Камчатского края, Еврейской автономной области и Республики Хакасия, наоборот, не торопятся отказываться от курения и употребления алкоголя.Что касается смертности из-за употребления спиртного, то в прошлом году число летальных случаев снизилось на 17,4 процента (со 155 случаев в 2021 году до 128 в 2022 году).Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 13,1 процента. Почти на 143 процента увеличилось число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, тогда как количество преступлений, совершенных в алкогольном опьянении уменьшилось на 7,3 процента, составив 1706. Статистику предоставил Владимирстат за первые 6 месяцев 2023 года.Фото: ria.ru; freepik.com