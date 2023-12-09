На площадке технопарка «Кванториум-33» во Владимире прошли открытые соревнования по гонкам...

На площадке технопарка «Кванториум-33» во Владимире прошли открытые соревнования по гонкам дронов.Их участниками стали обучающиеся образовательных учреждений в возрасте 8-17 лет, сообщает https://vk.com/kvantorium33Победители в категории "Технический симулятор":1 место - Иван Альтшулер, военно-патриотический клуб "Патриот" МБОУ Красногорбатская СОШ;2 место - Александр Шацких, детский технопарк "Кванториум-33";3 место - Вячеслав Работкин, детский технопарк "Кванториум-33".в классе 75 мм:1 место - Егор Фролов, детский технопарк "Кванториум-33";2 место - Максим Подгорный, детский технопарк "Кванториум-33";3 место - Иван Альтшулер, военно-патриотический клуб "Патриот" МБОУ Красногорбатская СОШ.Фото: https://vk.com/kvantorium33