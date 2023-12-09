На площадке технопарка «Кванториум-33» во Владимире прошли открытые соревнования по гонкам...
На площадке технопарка «Кванториум-33» во Владимире прошли открытые соревнования по гонкам дронов.
Их участниками стали обучающиеся образовательных учреждений в возрасте 8-17 лет, сообщает https://vk.com/kvantorium33
Победители в категории "Технический симулятор":
1 место - Иван Альтшулер, военно-патриотический клуб "Патриот" МБОУ Красногорбатская СОШ;
2 место - Александр Шацких, детский технопарк "Кванториум-33";
3 место - Вячеслав Работкин, детский технопарк "Кванториум-33".
в классе 75 мм:
1 место - Егор Фролов, детский технопарк "Кванториум-33";
2 место - Максим Подгорный, детский технопарк "Кванториум-33";
3 место - Иван Альтшулер, военно-патриотический клуб "Патриот" МБОУ Красногорбатская СОШ.
Фото: https://vk.com/kvantorium33