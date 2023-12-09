Народные приметы на 10 декабря. О чем молятся иконе Знамение Пресвятой Богородицы в Романов...

Народные приметы на 10 декабря. О чем молятся иконе "Знамение" Пресвятой Богородицы в Романов день?В субботу, 10 декабря 2023 года по народному календарю отмечается Романов день. Посвящен праздник христианскому подвижнику преподобному Роману Антиохийскому, проживавшему в конце IV – начале V века.Церковь 10 декабря отмечает православный праздник – Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день почитается икона Божией Матери, именуемая «Знамение». Иконе молятся о прекращении стихийных бедствий и воин. Образ защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать потерянные вещи и наладить отношения в семье. В домах устанавливали икону, чтобы защититься от пожаров, воров и других напастей.Святой лик помогает в исцелении различных недугов. Перед ним молятся, отправляясь в дальнюю дорогу, просят об избавлении от бед и несчастий.Что можно и нельзя делать в праздник Знамение Пресвятой Богородицы?В Романов день верующим стоит отправиться в церковь и помолиться перед иконой Божьей матери, которая известна как «Знамение» — на ней Дева Мария запечатлена воздевшей руки в молитве. Считается, что обращение к святому Роману перед ликом этой иконы способствует избавлению от бесплодия.Рыбаки в этот день на промысел не ходили. В народе говорили, что к Знамению вся рыба прячется, поэтому рыбалка будет бесперспективной. Было принято ходить в лес, искать рога лосей, которые в этот период их сбрасывали.На Руси в этот день занимались выпечкой — на столе обязательно должны быть домашние пироги, булки и любые другие мучные лакомства.Ни в коем случае не стоит рукодельничать, потому что можно зашить тепло, и зимой померзнут все озимые, а также на домашний скот нападет погибель.Народные приметы на 10 декабря 2023 годаЕсли на рассвете стать лицом к северному ветру, то все печали и беды уйдут.Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.Дым из трубы поднимается столбом – к похолоданию, слетается вниз – к потеплению.Багряная заря – к сильному ветру.Коровы сопят и фыркают – к морозу.Если на лучине много нагара – будет холодно.Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают – к потеплению.Фото: freepik.com