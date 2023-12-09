Поезд Деда Мороза остановится во Владимирской области дважды. Новогоднее путешествие Деда Мороза...

Поезд Деда Мороза остановится во Владимирской области дважды.Новогоднее путешествие Деда Мороза из Великого Устюга продолжается. Поезд с главным волшебником совершит во Владимирской области две остановки.Первая - в Муроме 28-го декабря. Второй точкой станет Ковров - туда Дед Мороз приедет в канун Нового года, 30 числа. В составе передвижной резиденции - приёмная волшебника, вагоны для игр и квестов, буфет и лавка с сувенирами. Для маленьких пассажиров придумали еще одно развлечение - кукольный театр с новогодним представлением.По данным сайта РЖД, детский билет на поезд Деда Мороза (с сопровождением и без) обойдется в две-две с половиной тысячи рублей.