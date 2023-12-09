Семью российской знаменитости настигла очередная напасть. Наталья Штурм прокомментировала случившееся.

Семью российской знаменитости настигла очередная напасть. Наталья Штурм прокомментировала случившееся.Популярная певица 90-х Наталья Штурм сообщила, что в квартире ее дочери Елены сегодня утром случился пожар. Возгорание началось, когда вся семья еще спала. По предварительным данным, источником пожара стала неисправная проводка на кухне.Дочь артистки Елена почувствовала запах дыма и проснулась. Она успела вывести своих детей из квартиры, но сама сильно надышалась дымом, так как ей пришлось несколько раз возвращаться за теплыми вещами.Пожарные, полиция и скорая помощь оперативно приехали к новостройке, где живет дочь Натальи Штурм, и смогли быстро устранить возгорание и оказать всю необходимую помощь. "Все службы работают быстро и слаженно", — прокомментировала происшествие артистка.Певица сообщила, что дочь госпитализировали, так как она чувствует сильную слабость. Дети сейчас в безопасности, но они до сих пор в шоке и все еще не могут прийти в себя. Кухня в квартире Елены полностью сгорела, но главное – все остались живы.Наталья Штурм разместила видео в соцсети об утреннем происшествии, поблагодарила всех своих подписчиков за сочувствие и переживание и сказала, что у нее есть вопросы к застройщику дома.