QR-код вместо паспорта: во Владимирской области может появиться новый способ идентификации С 2024...

QR-код вместо паспорта: во Владимирской области может появиться новый способ идентификацииС 2024 года QR-код на «Госуслугах» можно будет применять вместо паспорта. Это касается не только Владимирской области, а всех граждан России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Дмитрия Дубынина.В следующем году россияне смогут получить целый ряд услуг без паспорта. В Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами работают над проектом постановления. В нем определят жизненные ситуации, в которых россияне смогут использовать электронные документы в приложении «Госуслуги» для подтверждения личности, сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.Отмечено, что использование QR-кода будет применяться сначала в тестовом режиме, поэтапно, для подготовки рынка к массовому обслуживанию. Через приложение «Госуслуги» россияне смогут обратиться за услугами МФЦ и банков, приобрести ж/д билеты и некоторые товары.Судя по проекту постановления Минцифры, который опубликовали в октябре, применять «Госуслуги» вместо паспорта можно будет и в других ситуациях:— для прохода на мероприятие с возрастным ограничением или музей;— при обращении к операторам сотовой связи;— для входа в офисный центр с пропускной системой;— при отправке или получении посылок и заказных писем;— при заселении в гостиницу;— при посещении частной медицинской организации.Фото: freepik.com