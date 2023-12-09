QR-код вместо паспорта: во Владимирской области может появиться новый способ идентификации
С 2024...
QR-код вместо паспорта: во Владимирской области может появиться новый способ идентификации
С 2024 года QR-код на «Госуслугах» можно будет применять вместо паспорта. Это касается не только Владимирской области, а всех граждан России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Дмитрия Дубынина.
В следующем году россияне смогут получить целый ряд услуг без паспорта. В Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами работают над проектом постановления. В нем определят жизненные ситуации, в которых россияне смогут использовать электронные документы в приложении «Госуслуги» для подтверждения личности, сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.
Отмечено, что использование QR-кода будет применяться сначала в тестовом режиме, поэтапно, для подготовки рынка к массовому обслуживанию. Через приложение «Госуслуги» россияне смогут обратиться за услугами МФЦ и банков, приобрести ж/д билеты и некоторые товары.
Судя по проекту постановления Минцифры, который опубликовали в октябре, применять «Госуслуги» вместо паспорта можно будет и в других ситуациях:
— для прохода на мероприятие с возрастным ограничением или музей;
— при обращении к операторам сотовой связи;
— для входа в офисный центр с пропускной системой;
— при отправке или получении посылок и заказных писем;
— при заселении в гостиницу;
— при посещении частной медицинской организации.
Фото: freepik.com