Строят глэмпинги и готовят новые турмаршруты для привлечения туристов во Владимирской области В...

Строят глэмпинги и готовят новые турмаршруты для привлечения туристов во Владимирской областиВ 2023 году 33-й регион получил 575,5 млн рублей из федерального бюджета. Также во Владимирской области реализуется программа развития туризма. Финансирование направляется в том числе на создание так называемых глэмпингов – некапитальных модульных средств размещения.«Возведение глэмпингов занимает меньше времени, чем ввод в эксплуатацию гостиниц, и на эти цели есть возможность привлечь федеральные средства. Планируем до конца 2024 года ввести 117 номеров в модульных некапитальных средствах размещения. Сейчас ведётся активная работа по реализации этих проектов», – отметила Юлия Бояркина, министр предпринимательства и туризма.Министр также рассказала о перспективных проектах, которые будут реализованы в ближайшем будущем в нашей области. Речь идёт о внутренних туристических маршрутах, которые могут появиться уже в следующем году. Внимание туристов хотят обратить на Александров, Гороховец, Гусь-Хрустальный и Муром.Владимирская область планирует развивать и межрегиональный туризм. Путешественники, которые составляют для себя маршруты в разных регионах, следуя, к примеру, из Москвы в Казань, смогут транзитом посмотреть достопримечательности в нашей области. Регион уже налаживает связи в этом направлении с Комитетом по туризму города Москвы, с Ярославской, Ивановской, Костромской областями."Большое внимание уделяется развитию частных музеев. В этом году благодаря региональному финансированию в размере 25 млн рублей поддержку получили 6 проектов частных музеев, которые будут реализованы уже в 2024 году. Мы стремимся к тому, чтобы туристы приезжали к нам и получали привычные для них сервисы", – рассказала Юлия Бояркина.Также Юлия Бояркина отметила, что в новогодние каникулы стоит посетить Суздаль, который станет Новогодней столицей России. Главный праздник состоится 24 декабря. Организаторы подготовили много событийных и праздничных мероприятий. Рядом с Торговой площадью города будет залит большой каток, а также пройдет большая рождественская ярмарка.Фото: freepik.com