Тропа могучего зубра во Владимирской области вошла в семерку лучших зубриных маршрутов...

"Тропа могучего зубра" во Владимирской области вошла в семерку лучших "зубриных" маршрутов страны.Рейтинг "заповедных" экскурсий составил портал Russia Travel - проект Ростуризма.Сейчас в Клязьминско-Лухском заказнике - разгар зимнего сезона. На заповедной территории каждый турист может подойти близко к кормушкам и даже сделать фото с зубром. А еще каждую зиму реликтовые исполины приводят сюда телят. Клязьминско-Лухский заказник- самый крупный охраняемый объект регионального значения. Здесь можно наблюдать за зубрами в естественной среде обитания. 95 особей.Такова численность популяции зубров на этой заповедной территории. Кстати, недавно экологический маршрут стал более безопасным. Для туристов оборудовали специальный коридор.