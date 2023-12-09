Учиться или заниматься спортом: что хотят изменить владимирцы в своей жизни с нового года? Времени...

Учиться или заниматься спортом: что хотят изменить владимирцы в своей жизни с нового года?Времени на то, чтобы учиться и общаться с семьей, отдыхать и заниматься спортом, владимирцам не хватает больше, чем год назад. Как сообщает сервис SuperJob, в 2024 они планируют это исправить.Как хотят проводить свой досуг жители Владимира?Каждый третий житель Владимира (это 32%) хочет заняться образованием и больше читать в новом 2024 году. Уделять достаточно времени близким и своим увлечениям мечтает 29 и 28% соответственно. Что касается личной жизни, то ее планируют наладить 24% опрошенных, еще столько же хотят заняться спортом.Больше отдыхать в 2024 году загадали 21% горожан. Пересмотреть отношение к жизни и окружающим хотят 15% респондентов, еще 15% мечтают о ремонте. Поменять место жительства планируют 14%. Изменить систему питания и начать изучать иностранный язык — цели на следующий год 13 и 12% соответственно.Отказаться от вредных привычек в будущем году планируют 11% горожан. 9% задумываются о смене круга друзей. А вот 7% респондентов устраивает их жизнь и менять ее в новом году не планируют.Мужчины чаще женщин в новом году хотят отказаться от вредных привычек. Женщинам же важнее с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания.Чаще остальных уделять время образованию и чтению в новом году хотят респонденты моложе 34 лет (42%). О том, чтобы дарить больше времени близким, чаще мечтают респонденты старше 45 лет (32%).Фото: freepik.com