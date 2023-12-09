Стаю тетеревов заметили на поле в Александровском районе. Кадрами поделились сотрудники Госохотинспекции в соцсетях. Камера запечатлела белоснежную равнину и темные пятна, в которых не

Стаю тетеревов заметили на поле в Александровском районе. Кадрами поделились сотрудники Госохотинспекции в соцсетях. Камера запечатлела белоснежную равнину и темные пятна, в которых не сразу узнаешь крупных птиц. В начале зимы, когда начинаются морозы, тетерева перестают совершать перелеты. Эти птицы тяжело переносят холода. Они могут просидеть весь день в лесу или в подснежных лунках. В