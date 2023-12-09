В Киржаче после вмешательства прокуратуры девушке-сироте предоставлена благоустроенная квартира
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В Киржаче после вмешательства прокуратуры девушке-сироте предоставлена благоустроенная квартира
В прокуратуру Киржачского района обратилась местная жительница по вопросу обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Была проведена проверка.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обратившаяся в несовершеннолетнем возрасте осталась без родителей. В связи с эти была включена в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. По достижении 18-летнего возраста жильё девушке не предоставили.
На момент проведения проверочных мероприятий заявительница уже была замужем, воспитывала сына, но жильём по-прежнему обеспечена не была.
В итоге, прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию Киржачского района обязанности устранить допущенные нарушения.
Судом требования прокуратуры удовлетворены. В результате прокурорского вмешательства девушке предоставлена благоустроенная квартира
Фото: пресс-служба областной прокуратуры