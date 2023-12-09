В Киржаче после вмешательства прокуратуры девушке-сироте предоставлена благоустроенная квартира В...

В Киржаче после вмешательства прокуратуры девушке-сироте предоставлена благоустроенная квартираВ прокуратуру Киржачского района обратилась местная жительница по вопросу обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей. Была проведена проверка.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обратившаяся в несовершеннолетнем возрасте осталась без родителей. В связи с эти была включена в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. По достижении 18-летнего возраста жильё девушке не предоставили.На момент проведения проверочных мероприятий заявительница уже была замужем, воспитывала сына, но жильём по-прежнему обеспечена не была.В итоге, прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию Киржачского района обязанности устранить допущенные нарушения.Судом требования прокуратуры удовлетворены. В результате прокурорского вмешательства девушке предоставлена благоустроенная квартираФото: пресс-служба областной прокуратуры