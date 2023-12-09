Это произошло на IV Владимирском инвестиционном конгрессе. Деньги инвестируют во Владимирскую область, поделился Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Всего было подписано 20 соглашений,

Это произошло на IV Владимирском инвестиционном конгрессе. Деньги инвестируют во Владимирскую область, поделился Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Всего было подписано 20 соглашений, инвестиционными из них являются только 14. Одно из соглашений губернатор 33-его региона подписал с иранской компанией по производству бытовой техники. Предприятие появится в Александровском районе. В мае Александр Авдеев встретился с Александром