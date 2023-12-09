В Вязниках будут судить иностранца, который предъявил полицейским поддельный паспорт
В отношении...
В Вязниках будут судить иностранца, который предъявил полицейским поддельный паспорт
В отношении гражданина ближнего зарубежья утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в хранении и использовании поддельного паспорта (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемый, не имеющий гражданства Российской Федерации, в «Интернете» купил паспорт гражданина России. Мужчина, заплатив 50 тысяч рублей передал свою фотографию и персональные данные неустановленному лицу для его оформления.
3 ноября 2023 года мужчина предъявил паспорт инспектору ГИБДД, который остановил автомобиль обвиняемого.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Вязниковский городской суд.
За совершение указанного преступления ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Фото: freepik.com