Владимирский областной перинатальный центр закроют на две недели Владимирский областной...

Владимирский областной перинатальный центр закроют на две неделиВладимирский областной перинатальный центр будет закрыт с 9 по 22 декабря 2023 года на плановую санитарную обработку. Об этом сообщает учреждение в социальных сетях.В соответствии с Приказом Минздрава Владимирской области, роженицы могут выбрать другие учреждения родовспоможения нашей области. Если беременность имеет осложненный характер, то в ГБУЗ ВО «Областной клинической больнице» маме и ребенку окажут качественную и безопасную медицинскую помощь. Неосложненные беременные могут быть родоразрешены также в Родильном доме № 2 г. Владимира.Напомним, что санитарная обработка является ежегодной плановой процедурой.Ранее мы рассказывали: Владимирский перинатальный центр ставят в пример другим регионам, его назвали "вторым в России", врачам удалось спасти жизнь беременной женщине с тяжелой формой туберкулеза.Фото: freepik.com